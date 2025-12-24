Hans Ulrich Glarner neuer Präsident der Brienzer Geigenbauschule

Keystone-SDA

Die Stiftung Schweizer Geigenbauschule Brienz hat Hans Ulrich Glarner zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der ehemalige Vorsteher des Amts für Kultur des Kantons Bern tritt die Nachfolge von alt Ständerat Werner Luginbühl an.

(Keystone-SDA) Mit Glarner gewinnt die Stiftung für das Amt eine ausgewiesene Persönlichkeit mit langjähriger Erfahrung in Kulturpolitik, Kulturmanagement und Stiftungsarbeit, wie die Institution in einer Mitteilung schreibt.

Glarner ist seit 2024 Mitglied des Stiftungsrats. Seit seiner Pensionierung engagiert er sich ehrenamtlich in verschiedenen Institutionen im Kultur- und Bildungsbereich.

Die Schweizer Geigenbauschule wurde 1944 gegründet. Heute ist sie die einzige vollzeitliche Ausbildungsstätte für Geigenbau in der Schweiz.