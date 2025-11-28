Hauptpiste des Euroairport Basel-Mülhausen wird 2026 saniert

Die Hauptpiste des Euroairport Basel-Mülhausen wird zwischen 15. April und dem 20. Mai 2026 wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Das Flugangebot wird in der Zeit reduziert, wie der Flughafen am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Arbeiten dienen der langfristigen Sicherstellung der Betriebssicherheit, wie es heisst. In der Zeit werde ausschliesslich Easyjet ein angepasstes Flugangebot aufrechterhalten. Dieses falle gegenüber dem regulären Sommerflugplan reduziert aus, stelle aber weiterhin eine Anbindung an die wichtigsten Destinationen in Europa sicher.