Heiligabend bringt St. Galler Kantonspolizei viel Arbeit

Keystone-SDA

Heiligabend hat der St. Galler Kantonspolizei alles andere als eine stille Nacht gebracht. Arbeit bescherten ihr unter anderem ein Brand, Streitigkeiten und übermässiger Alkoholkonsum.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Kurz nach 17.45 Uhr erhielt die Polizei eine Meldung über einen Christbaumbrand in Kriessern, wie sie am Weihnachtstag mitteilte. Das Feuer sei allerdings bereits gelöscht gewesen, als die Patrouille am Brandort eingetroffen sei.

Durch den Brand habe auch ein Vorhang Feuer gefangen, hiess es. Der Sachschaden beträgt – insbesondere wegen Russes – mehrere zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Zudem rückte die Polizei mehrfach zu Streitigkeiten aus. In Muolen zoffte sich den Angaben zufolge ein Paar, ebenso in Rorschach. Zudem intervenierte die Polizei wegen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Taxifahrern beim Rapperswiler Bahnhofplatz und in Haag wegen eines Nachbarschaftsstreits.

Betrunkene heimgeschickt

Für Probleme sorgte auch einmal mehr der Alkohol. In Wil fand die Polizei am späten Nachmittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung einen Betrunkenen mit zerrissener Oberbekleidung auf einer Bank sitzend vor. Der Mann habe jedoch versichert, es sei kein Streit vorausgegangen, schrieb die Kantonspolizei. Er habe sich danach «auf Empfehlung der Polizei» auf den Heimweg gemacht.

Um 23.45 Uhr habe eine Frau gemeldet, dass in Abtwil ein Mann seit mehr als einer Stunde im Freien herumschreie, hiess es im Communiqué weiter. Eine Patrouille habe daraufhin einen Mann angetroffen. Dieser habe wohl zu viel getrunken und Hilfe gebraucht, um zum nächsten Busbahnhof zu kommen: «Diesbezüglich war die Patrouille ihm behilflich, wodurch in Abtwil wieder Ruhe einkehrte. Ebenfalls konnte die Polizei den Mann mit seinem zuvor verlorenen Rucksack wiedervereinen.»