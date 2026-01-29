Heinrich-Mann-Preis geht an Autorin Mithu Sanyal

Die deutsche Bestseller-Autorin ("Identitti") und Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal erhält den Heinrich-Mann-Preis 2026 der Berliner Akademie der Künste.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sanyal sei eine der produktivsten und originellsten Essayisten ihrer Generation, hiess es in einer Mitteilung der Akademie. Demnach verbinde sie die Sorgfalt der Wissenschaftlerin mit dem Talent der politischen Kommentatorin. Dazu komme die lebhafte und originelle Sprache der Schriftstellerin.

Der mit 10.000 Euro (rund 9.200 Franken) dotierte Preis für Essayistik soll am 27. März 2026, dem Geburtstag Heinrich Manns (1871-1950), in der Akademie der Künste in der deutschen Hauptstadt verliehen werden. Zuletzt bekamen ihn Mely Kiyak (2025), Lena Gorelik (2024) und György Dalos (2023).

Sanyal wurde 1971 in Düsseldorf als Tochter einer polnischen Mutter und eines indischen Vaters geboren. Sie ist auch als Journalistin für verschiedene Medien tätig.