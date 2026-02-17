The Swiss voice in the world since 1935
Heisses Öl verbrennt Koch in Splügen GR schwer

Keystone-SDA

In einer Restaurantküche in Splügen GR ist es am Montag zu einem schwerwiegenden Arbeitsunfall gekommen. Eine Rahmbläserkapsel rollte in die Fritteuse und verursachte eine Explosion. Ein 23-jähriger Koch erlitt dadurch schwere Verbrennungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann sei um 11 Uhr mit Vorbereitungen in der Küche beschäftigt gewesen, als es zur Explosion kam, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag in einer Mitteilung. Dabei spritzte heisses Öl aus der Fritteuse. Der Koch erlitt dadurch schwere Verbrennungen im Gesicht, dem Hals und an den Armen.

Die Rega flog den 23-Jährigen schliesslich ins Universitätsspital nach Zürich. Die kantonalen Behörden ermitteln nun die Umstände des Arbeitsunfalls.

