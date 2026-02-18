Helene Fischer erlebt die Schweiz als entschleunigt

Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer hat im Interview mit der "NZZ" über ihre Beziehung zur Schweiz gesprochen. "Ihr habt ein wunderschönes Land, es ist so total entspannt", sagte sie in dem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch.

(Keystone-SDA) Jeden Termin hier und jede Show erlebe sie als entschleunigt, gab Fischer weiter an. «Wenn ich bei euch in der Schweiz bin, spüre ich eine schöne Ruhe in mir, ich kann mich etwas erholen von dem Stress, den ich zuweilen in Deutschland habe.»

Auch beim Publikum gebe es Unterschiede zwischen der Schweiz und Deutschland. Hierzulande müsse sie erst einmal «alle in den Bann ziehen». Danach aber gebe es eine «richtig schöne Party».

Helene Fischer tritt am 14. Juli im Zürcher Letzigrund Stadion auf und feiert zugleich ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Um den Fans nahe zu sein, plant sie eine Show mit einer 360-Grad-Bühne.