Historisches Museum Bern hinterfragt Mythos der Murtenschlacht

Keystone-SDA

Das Bernische Historische Museum befasst sich in seiner neuen Ausstellung "Murten, ausgeschlachtet. Ein Sieg wird in Szene gesetzt" mit der Realität und der Inszenierung von Kriegen. Star der Schau ist ein Ausschnitt des Murtenpanoramas.

1 Minute

(Keystone-SDA) Erstmals seit der Expo.02 wird ein kleiner Teil des Panoramabilds der Murtenschlacht öffentlich gezeigt. Die Geschichte der Schlacht vom 22. Juni 1476 hat sich in das kollektive Gedächtnis der Schweiz eingebrannt. Sie wurde in den letzten Jahrhunderten immer wieder erzählt – immer wieder anders.

Anlässlich des Erinnerungsjahrs «550 Jahre Schlacht bei Murten» geht das Museum der Frage nach, wer die Geschichte von Kriegen schreibt und wem die Inszenierungen von Krieg nützen.

Besuchende können das berühmte Panorama auf einer 360-Grad-Leinwand vollständig betrachten. Diese digitale Version wird erstmals öffentlich präsentiert.

Weiter zeigt das Museum bei der Schlacht erbeutete Kriegstrophäen, die zu Kulturgütern wurden, etwa eine Caesar-Tapisserie.

Die Ausstellung dauert bis zum 9. Mai 2027.