The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Hochzeitsglocken läuten für Regula Esposito und Fredy Bickel

Keystone-SDA

Die Komikerin Regula Esposito und der Fussballmanager Fredy Bickel haben geheiratet. Die beiden luden 120 Personen ein, um ihren kumulierten 120. Geburtstag zu feiern. Zur Überraschung der Gäste wurde dann auch gleich noch Hochzeit gefeiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Komiker-Duo Lapsus habe die Gäste am Samstag mehr oder weniger vehement in die benachbarte Dorfkirche beordert, berichtete die «Schweizer Illustrierte» am Sonntag. Dort sei schon alles – inklusive Pfarrer – vorbereitet gewesen.

Chansonnier Michael von der Heide habe für den musikalischen Rahmen der Trauung gesorgt: Er sang eine deutsche Version von «Hallelujah» und den französischen Klassiker «La vie en rose».

Seit 2018 sind Regula Esposito und Fredy Bickel ein Paar, wie die «Schweizer Illustrierte» weiss. Seit einem halben Jahr führen sie zusammen das «Weisse Rössli» in Mettmenstetten ZH. Vor zweieinhalb Jahren beschloss das Paar still und heimlich, dass sie ihre Liebesbeziehung mit einer Hochzeit krönen möchten.

Die Braut Regula Esposito war bis 2009 Mitglied der A-cappella- und Kabarett-Gruppe Acapickels. Seither tritt sie als Solistin unter dem Künstlernamen Helga Schneider auf.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
3 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
8 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft