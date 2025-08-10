Hochzeitsglocken läuten für Regula Esposito und Fredy Bickel

Keystone-SDA

Die Komikerin Regula Esposito und der Fussballmanager Fredy Bickel haben geheiratet. Die beiden luden 120 Personen ein, um ihren kumulierten 120. Geburtstag zu feiern. Zur Überraschung der Gäste wurde dann auch gleich noch Hochzeit gefeiert.

(Keystone-SDA) Das Komiker-Duo Lapsus habe die Gäste am Samstag mehr oder weniger vehement in die benachbarte Dorfkirche beordert, berichtete die «Schweizer Illustrierte» am Sonntag. Dort sei schon alles – inklusive Pfarrer – vorbereitet gewesen.

Chansonnier Michael von der Heide habe für den musikalischen Rahmen der Trauung gesorgt: Er sang eine deutsche Version von «Hallelujah» und den französischen Klassiker «La vie en rose».

Seit 2018 sind Regula Esposito und Fredy Bickel ein Paar, wie die «Schweizer Illustrierte» weiss. Seit einem halben Jahr führen sie zusammen das «Weisse Rössli» in Mettmenstetten ZH. Vor zweieinhalb Jahren beschloss das Paar still und heimlich, dass sie ihre Liebesbeziehung mit einer Hochzeit krönen möchten.

Die Braut Regula Esposito war bis 2009 Mitglied der A-cappella- und Kabarett-Gruppe Acapickels. Seither tritt sie als Solistin unter dem Künstlernamen Helga Schneider auf.