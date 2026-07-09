Hoher Sachschaden nach Dachstockbrand in Bassersdorf

Keystone-SDA

Teilen

Im Dachstock eines Reiheneinfamilienhauses in Bassersdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Personen brachten sich selbst in Sicherheit. Es gab laut Polizeiangaben keine Verletzten. Mehrere der Reiheneinfamilienhäuser sind vorerst unbewohnbar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach um 13.00 Uhr auf dem Dach eines Eckreiheneinfamilienhauses an der Steinligstrasse aus und breitete sich rasch aus, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Als die Ortsfeuerwehr Bassersdorf vor Ort eintraf, stand der Dachstock in Vollbrand.

Zwei Frauen brachten sich aus dem brennenden Haus selbst in Sicherheit. Der Rettungsdienst betreute die Frauen; sie mussten nicht ins Spital.

Die Feuerwehren löschten den Brand, durch den mehrere der Reiheneinfamilienhäuser teilweise beschädigt wurden, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Der Sachschaden dürfte demnach mehrere hunderttausend Franken betragen.

Mehrere der Reiheneinfamilienhäuser sind laut Polizei unbewohnbar. Die Kommunalpolizei Bassersdorf stehe mit den betroffenen Bewohnern im Kontakt und organisiere zusammen mit der Gemeindeverwaltung Notunterkünfte.

Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung, wie die Warn-App Alertswiss mitteilte. Rund um das betroffene Gebiet kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.