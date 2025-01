Holocaust-Leugner und Papstkritiker Richard Williamson ist tot

Der Holocaust-Leugner und frühere Bischof der Piusbruderschaft, Richard Williamson, ist tot. Der Brite starb nach einer Hirnblutung in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 84 Jahren in einem britischen Spital.

(Keystone-SDA) Dies teilte das Generalhaus der von Rom getrennten katholisch-traditionalistischen Piusbruderschaft laut Kathpress mit. Williamson leugnete seit Ende der 1980er-Jahre wiederholt den Holocaust und bezeichnete ihn als eine Erfindung der Juden.

Nachdem er in einem 2009 ausgestrahlten TV-Interview erneut den Massenmord in Gaskammern bestritten hatte, sorgte dies einen Vatikan-Skandal und weltweit scharfe Reaktionen. Der von seinem Umfeld in dieser Causa schlecht informierte Papst Benedikt XVI. hatte nämlich kurz zuvor die Exkommunikation von Bischöfen der Piusbruderschaft, darunter auch jene Williamsons, aufgehoben. Allen Ermahnungen seiner Oberen zum Trotz vertrat Williamson weiter diese Ansichten.