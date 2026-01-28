Hotel in Frankreich in Flammen – 83 Evakuierte

Keystone-SDA

In den Savoyen ist am Dienstagabend in einem 5-Sterne-Hotel ein Feuer ausgebrochen. 83 Gäste mussten im Ferienort Courchevel evakuiert werden, wie die Feuerwehr mitteilte. Bisher gab es demnach keine Opfer.

(Keystone-SDA) Das Feuer breite sich über das Dach des Gebäudes aus und es bestehe die Gefahr, dass es auf benachbarte Gebäude übergreife, sagte Oberstleutnant Emmanuel Viaud vom Feuerwehr- und Rettungsdienst des Departements der Nachrichtenagentur AFP. Er bestätigte damit Informationen der Tageszeitung «Le Dauphiné Libéré» und des Radiosenders Ici Pays de Savoie.

Zum Brand kam es kurz vor 19 Uhr. Die Feuerwehr rückte schnell aus, um 83 Gäste aus dem Hotel Grandes Alpes im Ferienort zu evakuieren. Das Feuer verwüste derzeit das Dach, hiess es weiter. Rund 60 Feuerwehrleute versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dies gestalte sich jedoch als schwierig, da eine dicke Schneeschicht auf den Dächern die Einsatzkräfte daran hindere, «Rauchabzüge zu finden», sagte Viaud mehr als zwei Stunden nach Ausbruch des Brandes.

An diesem Ort im Ferienort Courchevel stehen mehrere sehr luxuriöse Hotels und grosse Holzchalets dicht beieinander. Courchevel gilt als einer der luxuriösesten Ferienorte der Welt, der bei einer wohlhabenden internationalen Kundschaft sehr beliebt ist und im Herzen der Alpen liegt.