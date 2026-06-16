Hotels sollen nicht mehr von Mehrwertsteuer-Sondersatz profitieren

Keystone-SDA

Der Nationalrat will der Schweizer Hotellerie den Mehrwertsteuer-Sondersatz von 3,8 Prozent streichen. Die Beherbergungsbranche soll künftig dem normalen Satz von 8,1 Prozent unterstehen.

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(Keystone-SDA) Das hat der Nationalrat am Dienstag bei der Beratung einer Änderung des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer beschlossen. Eine Mehrheit setzte sich mit dem Argument durch, die Schweizer Hotellerie habe in letzter Zeit Rekordzahlen ausgewiesen.

In dieser Situation sei es nicht mehr gerechtfertigt, den 1996 zur Stützung der damals kriselnden Branche eingeführten Sondersatz ein weiteres Mal zu verlängern. Bereits sechs Mal wurde dessen Gültigkeit verlängert. Nun hat der Ständerat zu entscheiden.

Mit dem Entscheid stellte sich die Mehrheit des Nationalrats auf die Seite des Bundesrats, der sich mit Verweis auf knappe Bundesfinanzen auch gegen die Verlängerung ausgesprochen hatte. Die Aufhebung des Sondersteuersatzes würde dem Bund 300 Millionen Franken Mehreinnahmen bringen.