The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

HT5 will Suche nach Fusionspartner intensivieren

Keystone-SDA

Die angeschlagene, aus der Hochdorf Holding hervorgegangene HT5 zeigt sich mit Blick auf das zweite Halbjahr optimistisch, ihre Bilanz sanieren zu können. Zudem will die Gesellschaft die Suche nach einem passenden Fusionspartner intensivieren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) «Es ist vorgesehen, dass die Bilanz im vierten Quartal saniert ist», schreibt das Unternehmen im am Freitag veröffentlichten Halbjahresbericht. Die Zahlen sind dabei nur Nebensache, schliesslich handelt es sich bei HT5 nur noch um eine Firmenhülle ohne operatives Geschäft.

Das Kerngeschäft der ehemaligen Hochdorf, zu dem insbesondere Säuglingsmilchpulver zählte, wurde im vergangenen Dezember an die schweizerisch-britische AS Equity Partners verkauft.

Laut Semesterbericht verfügt HT5 aktuell über einige Beteiligungen, weist im ersten Halbjahr jedoch keine Erträge auf. Die ursprünglich geplante Liquidation und die Kosten des Nachlassverfahrens seien derweil durch die im Vorjahr gebildete Liquidationsrückstellung gedeckt, hiess es.

Allerdings fielen Kosten für die Neuausrichtung, die Geschäftsführung und die Anleihegläubigerversammlung an. Unter dem Strich ergab sich damit ein konsolidierter Halbjahresverlust von 144’000 Franken. Die flüssigen Mittel beliefen sich per Ende Juni noch auf 14,1 Millionen Franken.

«Reverse Takeover» bleibt das Ziel

Die Suche nach einem Fusionspartner laufe weiter, teilte HT5 mit. Das Unternehmen will sich bekanntlich aus der Nachlassstundung befreien und strebt eine Zusammenführung mit einem kotierungsinteressierten Unternehmen an. Damit soll das andere Unternehmen über einen sogenannten «Reverse Takeover» an die Schweizer Börse SIX gelangen.

Im zweiten Halbjahr wollen sich der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung mit der Wandlung der ausstehenden Hybridanleihe befassen. Dafür ist eine ausserordentliche Generalversammlung im September geplant.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft