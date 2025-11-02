Hund «Lee vom blauen Mistral» spürt in Bachenbülach Einbrecher auf

Keystone-SDA

Die Polizei hat am frühen Sonntagmorgen zwei Einbrecher in einer Autogarage in Bachenbülach verhaftet. Ein Diensthund hatte die beiden Männer aufgespürt.

(Keystone-SDA) Kurz nach 01.45 Uhr war die Meldung bei der Einsatzzentrale eingegangen, dass Unbekannte in den Garagenbetrieb eingebrochen seien, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

Als Patrouillen der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Bülach vor Ort eintrafen, versteckten sich die Täter. Diensthund «Lee vom blauen Mistral» brauchte dann aber nicht lange; er lokalisierte sie im Gebäude.

Die Polizistinnen und Polizisten verhafteten daraufhin die Männer. Sie klären nun ab, ob der 19-jährige Franzose und der gleichaltrige Sudanese, für weitere ähnlich gelagerte Delikte verantwortlich sind.