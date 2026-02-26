Hungerkrise in Somalia – EU stellt 63 Millionen Euro bereit

Keystone-SDA

Um den Menschen in Somalia angesichts der Hungerkrise zu helfen, stellt die Europäische Union weitere 63 Millionen Euro bereit.

(Keystone-SDA) Die humanitären Mittel sollen unter anderem für die Behandlung akuter Unterernährung und das Bereitstellen von Wasser verwendet werden, wie die Kommission mitteilte. Insgesamt habe die EU damit für Somalia seit 2017 humanitäre Hilfe in Höhe von mehr als 750 Millionen Euro (rund 684 Millionen Franken) geleistet.

Das Land am Horn von Afrika ist stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. 6,5 Millionen Menschen leiden Hunger, doppelt so viele wie vor einem Jahr. Hinzu kommt die Unsicherheit in grossen Teilen des Landes, in denen die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab aktiv ist.