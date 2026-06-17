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Ignazio Cassis verteidigt in Wien die Daseinsberechtigung der OSZE

Keystone-SDA

Aussenminister Ignazio Cassis hat am Mittwoch in Wien den Nutzen der OSZE trotz des Krieges in Europa verteidigt. Die Organisation sei insbesondere in Krisenzeiten notwendig, sagte Cassis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Wenn die Konfrontation in Europa zurückkehrt, dann gilt dies auch für die Daseinsberechtigung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)», hielt Cassis in seinem Votum zur Eröffnung der Sicherheitskonferenz in Wien fest. Der Aussenminister hat in diesem Jahr den Vorsitz der Organisation inne.

«Seit sechs Monaten führt die Schweiz den Vorsitz der OSZE in der Überzeugung, dass Diplomatie gerade dann unverzichtbar wird, wenn sie unmöglich erscheint», fügte er hinzu. Die Organisation sei «vielleicht nicht perfekt», aber sie bleibe «einer der wenigen Orte, in denen die europäische Sicherheit noch von allen diskutiert werden kann». Russland und die Ukraine gehören zu den 57 Mitgliedern der Organisation.

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