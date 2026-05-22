Ignazio Cassis weiht in Athen neue Schweizer Botschaft ein

Keystone-SDA

Bundesrat Ignazio Cassis hat in Athen die neue Schweizer Botschaft eingeweiht. Sie ist als "Schweizer Haus für Kultur, Forschung und Diplomatie" konzipiert und vereint unter einem Dach die Botschaft, die Schweizer Schule für Archäologie und eine Kulturstiftung.

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(Keystone-SDA) «Zum ersten Mal treffen hier Diplomatie, Kultur und Wissenschaft in einem lebendigen Raum aufeinander, schrieb der Schweizer Aussenminister in einem Beitrag auf der Kurznachrichtenplattform X.

Cassis führte am Freitag in Athen auch Gespräche mit dem griechischen Aussenminister Giórgos Gerapetrítis, wie Nicolas Bideau, Kommunikationschef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten, auf Anfrage bekanntgab.

Die beiden Amtskollegen sprachen über die bilateralen Beziehungen, die wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit sowie das schweizerisch-griechische Kooperationsprogramm im Rahmen des zweiten Schweizer Beitrags zur europäischen Kohäsion.

Auch traf sich Schweizer Aussenminister mit dem griechischen Verteidigungsminister Nikos Dendias, um Fragen der regionalen Sicherheit zu erörtern. Dies im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), deren Vorsitz die Schweiz derzeit innehat.

Laut Bideau vertritt Griechenland in Bezug auf den Multilateralismus einen ähnlichen Ansatz wie die Schweiz. Das Land hat derzeit einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat und spielt eine wichtige Rolle für die regionale Stabilität, insbesondere im östlichen Mittelmeerraum und auf dem Westbalkan.