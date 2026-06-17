The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Illegale Prognoseplattformen bieten Wetten zur Fussball-WM an

Keystone-SDA

Die Interkantonale Geldspielaufsicht hat sich anlässlich der Fussball-WM einer europäischen Erklärung gegen sogenannte Prognosemärkte angeschlossen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit der Fussball-Weltmeisterschaft der Männer rücken sogenannte «Prediction Markets» in den Fokus von Regulierungsbehörden wie der Interkantonalen Geldspielaufsicht (Gespa).

Diese schloss sich am Mittwoch einer europäischen Erklärung gegen sogenannte Prognosemärkte an. Gemeinsam mit den Behörden aus Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal und Spanien will die Gespa Konsumentinnen und Konsumenten auf Risiken sensibilisieren, die mit solchen Plattformen verbunden sind.

«Für Einsätze auf diesen Plattformen gilt der Schutz des Schweizer Geldspielgesetzes nicht», wurde Gespa-Direktor Manuel Richard in der Mitteilung zitiert. Es existierten keine gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmechanismen wie Jugendschutz und Spielsuchtprävention. Massnahmen gegen Manipulation, Insidergeschäfte und Geldwäsche würden die Plattformen keine ergreifen.

Die Gespa betrachte diese Plattformen als «Geldspielangebote im Sinne des Gesetzes». In ihrer Erklärung schrieb die Behörde: «Wenn ausländische Anbieter in der Schweiz ohne Bewilligung Wetten anbieten, ist dies in jedem Fall illegal.» In diesen Fällen würde die Gespa den Zugang zu der entsprechenden Webseite sperren.

Bei diesen Prognosemärkten handelt es sich um Handelsplattformen, auf denen auf den Ausgang zukünftiger Ereignisse aus Sport, Politik oder Wirtschaft gewettet werden kann. Allein auf der Plattform Polymarket seien Wetteinsätze von rund 2,5 Milliarden US-Dollar auf den Fussballweltmeister platziert worden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft