Illegales Pokerturnier in Emmenbrücke LU aufgedeckt

Keystone-SDA

Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) und die Luzerner Polizei haben in der Nacht auf Sonntag in Emmenbrücke ein illegales Pokerturnier aufgedeckt. Gegen drei Personen wurde ein Strafverfahren eröffnet.

(Keystone-SDA) Bei der Hausdurchsuchung in einem Lokal in Emmenbrücke stellten die ESBK und die Luzerner Polizei ein laufendes Pokerspiel sowie zwei illegale Geldspielgeräte mit Spielbankenspielen fest, wie die ESBK am Montag mitteilte. Insgesamt hätten sich laut Communiqué 21 Personen im Lokal aufgehalten.

Die Behörden beschlagnahmten Bargeld von rund 79’000 Franken sowie 2575 Euro, zwei Geldspielgeräte, mehrere Mobiltelefone und weiteres Material.

Gegen den Lokalverantwortlichen und zwei weitere Personen eröffnete die ESBK ein Strafverfahren wegen mutmasslicher Verstösse gegen das Geldspielgesetz.

Die Organisation oder Durchführung von Geldspielen ohne Bewilligung ist strafbar und kann mit Freiheitsstrafen «von bis zu fünf Jahren» oder Geldstrafen geahndet werden, wie es weiter hiess.