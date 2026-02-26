Im Berner Wankdorf-Quartier soll neuer Bildungsstandort entstehen

Im neuen Stadtberner Wankdorfcity-3-Quartier soll ein Bildungsstandort für die Sekundarstufe II mit Schul- und Sporträumen entstehen. Die Kantonsregierung beantragt dem Grossen Rat hierzu mehrere Kredite.

(Keystone-SDA) Geplant ist unter anderem der Umbau der bestehenden Shedhalle in zwei Sporthallen und eine Aula für die Sekundarstufe II. Bis Februar 2028 soll so der benötigte Sportraumbedarf für die Berufsfach- und Mittelschulen im Raum Bern sowie der heute insbesondere beim Gymnasium Kirchenfeld fehlende Raum für grosse Veranstaltungen geschaffen werden, wie der Regierungsrat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

Weiter sollen zwei Gebäude hinzugemietet werden. In diesen soll bis 2030 zusätzlicher Schulraum für bis zu 38 Mittelschulklassen entstehen, wie es weiter hiess.

Für die Miete und Nebenkosten der Shedhalle beantragt der Regierungsrat beim Kantonsparlament einen jährlichen Verpflichtungskredit von rund 758’000 Franken. Für die Miete des Schulraums beantragt er einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 3,7 Millionen Franken sowie einen einmaligen Projektierungskredit von 3,8 Millionen Franken für den Ausbau der Räume. Der Grosse Rat wird voraussichtlich in der Sommersession über diese Geschäfte entscheiden.

Das Projekt Wankdorfcity 3 biete dem Kanton die Möglichkeit, an bestens erschlossener Lage einen zusätzlichen Bildungsstandort aufzubauen, hiess es weiter. Der Spatenstich für das neue Quartier erfolgte im Mai 2025. In der sogenannten «gestapelten Stadt» sollen dereinst etwa 1100 Menschen wohnen. Weiter soll sie 3000 Arbeitsplätze beherbergen. Der Bau wird etappenweise realisiert. 2027 sollen die ersten der rund 500 Wohnungen bezogen werden.