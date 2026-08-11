The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Im Kanton Zug darf im Freien kein Feuer mehr entfacht werden

Keystone-SDA

Im Kanton Zug hat sich die Waldbrandgefahr verschärft. Ab Mittwoch gilt deswegen im ganzen Kanton ein absolutes Feuerverbot im Freien.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Direktion des Innern am Dienstag mitteilte, dürfen damit nur noch Gas- und Elektrogrills verwendet werden. Voraussetzung ist, dass sich diese Grills auf befestigtem Boden befinden und dass vorsichtig mit ihnen umgegangen wird.

Verboten ist dagegen jedes Entfachen eines Feuers auf Feuerstellen oder Feuerschalen sowie auf Holzkohle- und Einweggrills. Zu verzichten ist auf Feuerwerk und Himmelslaternen. Zudem dürften Raucherwaren und Streichhölzer nicht unachtsam weggeworfen werden, teilte die Direktion des Innern mit.

Das absolute Feuerverbot entspricht der höchsten («sehr grosse Gefahr») der fünf Waldbrandgefahrenstufen. Es gelte bis auf Widerruf, hiess es in der Mitteilung weiter.

Begründet wird das Verbot mit der anhaltenden Trockenheit und dem Ausbleiben von ergiebigen Niederschlägen sowie mit den hohen Temperaturen.

Die höchste Waldbrandgefahrenstufe «sehr grosse Gefahr» gilt nach Angaben des Bundesamts für Umwelt in der Zentralschweiz auch in den Kantonen Luzern und Uri. In Schwyz sowie in Ob- und Nidwalden wird die Waldbrandgefahr als «gross» eingestuft, was der zweithöchsten Stufe entspricht.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft