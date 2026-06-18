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Im Thurgau gilt neu eine erhebliche Waldbrandgefahr

Keystone-SDA

Wegen der anhaltenden Trockenheit ist im Kanton Thurgau die Waldbrandgefahr auf Stufe drei erhöht worden. Das heisst, dass beim Umgang mit Feuer im Wald und am Waldrand grösste Vorsicht geboten ist. Feuer sollen nur noch an befestigten Feuerstellen entfacht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die seit dem Frühjahr anhaltende Trockenheit verschärfe sich im Kanton weiter, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Unter anderem seien die Waldböden ausgetrocknet. Wegen der aktuellen Hitzewelle verschärfe sich die Situation. Deshalb werde nun von einer erheblichen Waldbrandgefahr ausgegangen.

Schon eine achtlos weggeworfene Zigarette oder der Funkenflug eines Grillfeuers könnten einen Brand auslösen. Unter anderem sollten deshalb Raucherwaren und Zündhölzer keinesfalls ungelöscht weggeworfen werden. Grillfeuer müssten immer beaufsichtigt werden. Bei starkem Wind solle auf das Feuern im Wald und am Waldrand verzichtet werden.

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