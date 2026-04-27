Im Thurgau nimmt der Verkehr erstmals seit Corona wieder zu

Keystone-SDA

Im Kanton Thurgau hat das Verkehrsaufkommen 2025 erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder zugenommen. An den rund 200 Messstellen stieg es im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,8 Prozent.

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(Keystone-SDA) Die Verkehrsbelastung liege wieder über dem Niveau vor der Pandemie, schrieb der Kanton Thurgau am Montag in einer Medienmitteilung. Bis 2019 nahm sie kontinuierlich zu. Aufgrund der Covid-19-Pandemie verzeichnete dann das Verkehrsaufkommen einen Rückgang.

Im selben Zeitraum von 2019 bis 2025 wuchs die Bevölkerung im Kanton Thurgau um 7,7 Prozent von 278’727 auf 300’097 Einwohnerinnen und Einwohner an.

Die am stärksten befahrene Kantonsstrasse liegt zwischen Kreuzlingen und Bottighofen. Durchschnittlich fuhren dort pro Tag rund 23’000 Fahrzeuge an der Zählstelle vorbei.

Im Vergleich zum Vorjahr nahm auch der Veloverkehr auf dem Bodensee-Radweg zu. In Arbon betrug die Zunahme 6,1 Prozent, in Bottighofen 5,6 Prozent. Als Grund nennt der Kanton das gute Wetter.