Im Wallis ist ein Bienen-Kompetenzzentrum eröffnet worden

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) In der Walliser Gemeinde Val de Bagnes direkt an der internationalen Achse des Grossen St. Bernhards ist am Samstag ein Bienen-Kompetenzzentrum eröffnet worden. Die Kosten des Zentrums sind mit 2,2 Millionen Franken veranschlagt.

Das Zentrum soll der Ausbildung, Forschung und Sensibilisierung von Schulkindern und der breiten Öffentlichkeit sowie der Imkerei und dem Agrotourismus dienen, wie die Walliser Behörden mitteilten. Ausserdem beherbergt es einen Bereich für Apitherapie, der Verwendung von Bienenprodukten zur Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten. Der Betrieb und die Verwaltung werden von einer zu diesem Zweck gegründeten Stiftung übernommen.