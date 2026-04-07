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Implenia gewinnt 200-Millionen-Auftrag in Deutschland

Keystone-SDA

Implenia hat einen neuen Grossauftrag in Deutschland gewonnen. Der Baukonzern errichtet das neue Polizeipräsidium in der Stadt Münster in Nordrhein-Westfalen. Der Auftrag hat ein Volumen von mehr als 200 Millionen Euro.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Hochbau beginne im Sommer dieses Jahres und werde voraussichtlich bis Oktober 2029 abgeschlossen sein, teilte Implenia am Dienstag in einem Communiqué mit. Gebaut werde ein drei-bis sechsgeschossiges Funktions- und Verwaltungsgebäude für über 1400 Mitarbeiter. Dort würden nahezu alle bisherigen Dienststellen der Polizei Münster zusammengeführt.

Im Gebäude sind Büro- und Laborarbeitsplätze, Wache, Kantine, Ausbildungs- und Trainingsbereiche, Zellen sowie eine Tiefgarage untergebracht, wie es weiter hiess.

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