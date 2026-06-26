The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

In Basel steigt die Temperatur so hoch wie nie zuvor

Keystone-SDA

Die Hitzerekorde von gestern sind gebrochen: An der Meteoschweiz-Messstation in Basel-Binningen zeigte das Thermometer am Freitag kurz vor 15 Uhr 38,8 Grad an.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit wurde nicht nur der Juni-Rekord vom Donnerstag mit 38,0 Grad gebrochen, sondern auch der Allzeitrekord für diese Messstation, wie das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie (Meteoschweiz) auf seiner Webseite berichtet. Der alte Rekord lag bei 38,6 Grad und wurde im Jahr 2003 gemessen

Der am Donnerstag aufgestellte Juni-Rekord für die Schweiz lag bei 38,0 Grad. Dieser wurde ebenfalls in Basel-Binningen gemessen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft