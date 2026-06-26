In Basel steigt die Temperatur so hoch wie nie zuvor

Keystone-SDA

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Die Hitzerekorde von gestern sind gebrochen: An der Meteoschweiz-Messstation in Basel-Binningen zeigte das Thermometer am Freitag kurz vor 15 Uhr 38,8 Grad an.

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(Keystone-SDA) Damit wurde nicht nur der Juni-Rekord vom Donnerstag mit 38,0 Grad gebrochen, sondern auch der Allzeitrekord für diese Messstation, wie das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie (Meteoschweiz) auf seiner Webseite berichtet. Der alte Rekord lag bei 38,6 Grad und wurde im Jahr 2003 gemessen

Der am Donnerstag aufgestellte Juni-Rekord für die Schweiz lag bei 38,0 Grad. Dieser wurde ebenfalls in Basel-Binningen gemessen.