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In Luzern Baumaschinen gestohlen und in Frankreich gefasst

Keystone-SDA

Zwei Männer haben Mitte Mai in Luzern Baumaschinen, Baumaterial und Messgeräte entwendet. Nachdem Mitarbeitende des französischen Zolls bei einer Kontrolle gestohlene Maschinen feststellten, wurden sie am 15. Mai in Metz festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Staatsanwaltschaft Luzern hat eine Auslieferung beantragt, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Beim Diebstahl brachen die beiden rumänischen Staatsbürger Baustellenmagazine und Container auf. Der Gesamtdeliktsbetrag belaufe sich auf mindestens 50’000 Franken, schrieb die Staatsanwaltschaft weiter.

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