In Reiden LU erobert die SVP im Gemeinderat einen zweiten Sitz

Keystone-SDA

Ivo Müller holt für die SVP in Reiden einen zweiten Sitz. Die Stimmberechtigten haben den SVP-Ortspräsidenten am Sonntag zum Nachfolger von Renate Lang (Mitte) gewählt.

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(Keystone-SDA) Müller machte 1005 Stimmen, sein Herausforderer Bruno Aecherli (Gemeinsam Verantwortung für Reiden) kam auf 541 Stimmen. Auf Vereinzelte entfielen 30 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 36,44 Prozent, wie die Gemeindekanzlei mitteilte.

Im ersten Wahlgang vom 8. März hatte es keine offiziellen Kandidaturen gegeben. Müller und Aecherli – letzterer war bereits 2014 bis 2020 Gemeinderat – erhielten am meisten Stimmen, ohne aber das absolute Mehr zu erreichen. Die beiden entschlossen sich deswegen für eine offizielle Kandidatur im zweiten Umgang.

Der 67-jährige Müller ist pensionierter Betriebswirtschafter. Die Kandidatur des SVP-Ortspräsidenten wurde von der Mitte, der FDP und der SP unterstützt.

Nötig wurde die Ersatzwahl, weil Finanzvorsteherin Renate Lang im September nach einem Jahr im Amt ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte. Dem Gemeinderat gehören zudem Gemeindepräsident Josua Müller (parteilos), Bruno Geiser (Bildung/SVP), Marianne Schärli (Gesellschaft/Mitte) und Willi Zürcher (Bau/FDP) an.