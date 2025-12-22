In Schwyz senken zwei Bezirke und sieben Gemeinden 2026 die Steuern

Keystone-SDA

Im Kanton Schwyz reduzieren 2026 zwei Bezirke und sieben Gemeinden im nächsten Jahr ihre Steuerfüsse. Mehr als die Hälfte der Gemeinwesen erwartet ein besseres Ergebnis als im Vorjahr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Steuersenkungen bewegen sich zwischen fünf und zwanzig Prozent einer Steuereinheit, teilte das Schwyzer Finanzdepartement am Montag mit. Der Bezirk March, so ist dem Communiqué zu entnehmen, führt erstmals einen getrennten Steuerfuss für juristische und natürliche Personen ein.

Der Gesamtaufwand der Bezirke und Gemeinden steigt 2026 leicht um 1 Prozent auf 1,15 Milliarden Franken. Gründe dafür sind laut dem Finanzdepartement steigende Personalkosten, einen höheren Sach- und Betriebsaufwand, Abschreibungen und zunehmende Transferkosten, etwa in der Pflege. Gleichzeitig erhöhen sich die Steuer- und Transfererträge um 36,7 Millionen Franken auf 1,13 Milliarden Franken.

Insgesamt rechnen der Bezirk March und sechs Gemeinden mit einem Plus, während die übrigen Gemeinwesen mit einem Minus budgetieren. Über alle Bezirke und Gemeinden hinweg ergibt sich laut Mitteilung ein Gesamtaufwandüberschuss von 20 Millionen Franken. Das sind 1,7 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Die geplanten Investitionen steigen leicht auf 266,2 Millionen Franken.