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Indische Touristen aus brennendem Boot auf Lago Maggiore gerettet

Keystone-SDA

Sechs Personen sind am Mittwoch unverletzt aus einem brennenden Boot auf dem Lago Maggiore gerettet worden. Der Unfall ereignete sich vor der italienischen Ortschaft Cannobio.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bei den Geretteten handle es sich um fünf indische Touristen und einen Schweizer Skipper, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Das Boot habe eine Schweizer Zulassung,

Gerettet worden seien die Insassen von der Küstenwache der italienischen Guardia di Finanza. Nachdem die sechs Personen an Bord des Patrouillenboots evakuiert worden waren, sicherten die Beamten das brennende Boot an einer Boje, um auf das Eintreffen der Feuerwehr zu warten.

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