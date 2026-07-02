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Inflation bleibt in der Schweiz im Juni stabil

Keystone-SDA

Die Teuerungsrate in der Schweiz ist im Juni stabil geblieben. Konkret lag die Jahresinflation bei 0,5 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit bewegt sich die Inflation in etwa auf dem Niveau der Vormonate. Im April und Mai lag sie jeweils bei 0,6 Prozent. Ökonomen hatten eine solche Entwicklung erwartet. Die Schätzungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Experten gingen von einer Jahresteuerung zwischen 0,4 und 0,5 Prozent aus.

Im Vergleich zum Vormonat verharrte der Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) im Juni auf 101,3 Punkten. Diese Preisstabilität resultierte aus entgegengesetzten Entwicklungen, die sich insgesamt aufgewogen hätten, wie das BFS schreibt.

So seien die Preise für Frucht- und Stängelgemüse ebenso gestiegen wie die für die Hotellerie und Parahotellerie. Auch Automieten und Carsharing hätten sich verteuert. Gesunken seien hingegen die Preise für den Luftverkehr, Heizöl und Diesel.

Die Kerninflation – ohne Energie und Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte – blieb im Jahresvergleich mit +0,3 Prozent ebenfalls stabil.

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