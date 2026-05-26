Initiative gegen mehr Hotelbetten in Luzern eingereicht

Keystone-SDA

Die IG Nachhaltiger Tourismus hat am Dienstag die städtische Volksinitiative "Luzerner Tourismus in Balance" mit 986 Unterschriften eingereicht. Das Volksbegehren verlangt, dass die Gesamtzahl der bewilligten Hotelbetten nicht mehr erhöht werden darf.

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(Keystone-SDA) Neue Hotels sollen weiterhin erstellt werden dürfen. Voraussetzung ist aber, dass gleichzeitig ein bestehender Beherbergungsbetrieb derselben Hotelkategorie dauerhaft aufgegeben wird. Zudem muss das neue Hotel dem Quartier und der Bevölkerung einen Mehrwert bringen.

Gemäss den Initianten, zu denen SP-Nationalrat David Roth gehört, droht der Luzerner Tourismus aus der Balance zu geraten. In einer Mitteilung vom Dienstag kritisierte die IG die Wachstumsstrategie von Luzern Tourismus, für deren Umsetzung es zusätzliche Hotelbetten brauche. Dies verhindere oder vernichte Wohnraum.

Die IG erklärte, dass sie nicht den Tourismus abbauen, sondern einen qualitativen fördern wolle. Es brauche ein Gleichgewicht zwischen den Interessen der Bevölkerung und denen des Tourismus.

Gemäss den Initianten kennt bereits die niederländische Metropole Amsterdam eine analoge Regelung, wie sie das Volksbegehren fordert.