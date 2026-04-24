Insassin von Justizvollzugsanstalt Hindelbank gestorben

Keystone-SDA

Eine Insassin der Justizvollzugsanstalt Hindelbank ist am Freitag im Spital verstorben. Sie war am Montag leblos in ihrer Zelle aufgefunden worden. Die Ermittlungsbehörden gehen von einer Selbsthandlung aus.

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(Keystone-SDA) Der Fall wurde am Montag kurz vor 11.20 Uhr der Polizei gemeldet, wie die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau am Freitag mitteilten.

Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Ein Ambulanzteam setzte die Reanimation fort und brachte die Frau in kritischem Zustand in ein Spital, wo sie vier Tage später verstarb.

Hinweise auf eine Einwirkung durch Dritte liegen laut dem Communiqué nicht vor. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.