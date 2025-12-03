The Swiss voice in the world since 1935
Interventionen wegen Insiderhandels nach BA-Strafverfahren

Keystone-SDA

Bei einer internationalen Aktion sind unter anderem in der Schweiz mehrere Interventionen wegen Insiderhandels durchgeführt worden. Diese fanden im Rahmen von Strafverfahren der Bundesanwaltschaft gegen fünf Personen statt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Personen würden verdächtigt, vertrauliche und kurserhebliche Informationen zu einem börsenkotierten und international tätigen, schweizerischen Unternehmen ausgenutzt zu haben, teilte die Bundesanwaltschaft (BA) am Mittwoch mit. Die Interventionen wegen Ausnützens von Insiderinformationen hätten am Dienstag in der Schweiz, Deutschland und in Grossbritannien stattgefunden.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

