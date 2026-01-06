Iouri Podladtchikov spricht über seinen ersten Kuss mit acht

Keystone-SDA

Snowboarder Iouri Podladtchikov hat mit "Tamedia" über seinen ersten Kuss im Alter von acht Jahren gesprochen. "Sie war mein erster Schwarm", sagte der heute 37-Jährige im Interview. "Ich war ganz lange in sie verliebt."

(Keystone-SDA) Vor seiner Abreise aus den Niederlanden, wo er damals mit seiner Familie gelebt habe, in die Schweiz hätten sich die beiden geküsst. «Einen Schmatzer. Wir haben uns danach nie wiedergesehen. Viel romantischer geht es gar nicht», habe der Profisportler lachend hinzugefügt.

Auch die Mutproben aus seiner Kindheit sind ihm lebhaft in Erinnerung geblieben. Jeweils beim ersten Schnee seien er und sein bester Freund aufs Dach geklettert und hätten entschieden, ob es genug Schnee zum Herunterspringen habe oder nicht. «Ich weiss noch, wie ich einmal oben gestanden bin und etwas in mir gesagt hat: Nein, das mache ich jetzt nicht.» Sein bester Freund sei gesprungen und habe sich zwei Rückenwirbel gebrochen. «Da war ich noch nicht der Verrückteste», habe Podladtchikov ergänzt.