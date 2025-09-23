The Swiss voice in the world since 1935
Irans Präsident weist Spekulationen über Trump-Treffen zurück

Keystone-SDA

Irans Präsident Massud Peseschkian hat Gerüchte über ein mögliches Treffen mit US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Kurz vor seiner Abreise zur UN-Generalversammlung in New York warb er für Verständnis und Dialog im internationalen Miteinander.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. «Mit jemandem aber, der Macht demonstrieren, tyrannisieren, zerstören und Unheil stiften will, kann man nicht verhandeln», sagte Peseschkian in Anspielung auf Gerüchte über ein Treffen mit Trump, ohne den Namen des US-Präsidenten zu nennen.

Die Beziehungen zwischen dem Iran, den USA und Europa sind nach dem zwölf Tage langen Krieg im Juni so angespannt wie seit Jahren nicht mehr. Israel hatte vor mehr als drei Monaten die Islamische Republik angegriffen und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Vor dem Krieg hatten Teheran und Washington gut zwei Monate über das Atomprogramm verhandelt. Die Gespräche waren jedoch ins Stocken geraten.

Der Atomstreit spitzte sich auch auf diplomatischer Ebene zu, nachdem Irans Regierung nach dem Krieg die Zusammenarbeit mit der internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) vorübergehend beendet hatte. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi traf sich am Montag in New York mit IAEA-Chef Rafael Grossi. Vor zwei Wochen hatten beide Diplomaten in Kairo einen Plan zur Wiederaufnahme der Atomkontrollen beschlossen.

