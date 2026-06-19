Irland verurteilt Israels Kontaktabbruch zu EU-Vertreterin

Keystone-SDA

Teilen

Irlands Regierungschef Micheál Martin hat Israels Kontaktabbruch zu EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas als "inakzeptabel" verurteilt. "Das ist eine weitere Provokation", sagte Martin beim Juni-Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

1 Minute

(Keystone-SDA) Einem Bericht des Nachrichtenportals «Euractiv» zufolge soll Kallas im Mai hinter verschlossenen Türen den Umgang Israels mit den Palästinensern mit Südafrikas früherem Apartheid-System verglichen haben.

Der israelische Aussenminister Gideon Saar kündigte danach auf X an: «Ich habe keine andere Wahl, als jeglichen Kontakt zu Frau Kallas abzubrechen, bis sie die Blutverleumdung zurücknimmt, die sie gegen den einzigen jüdischen Staat der Welt gerichtet hat.» Kallas selbst hat die Aussagen bislang weder bestätigt noch dementiert. Sie sollen während eines Besuchs in Mexiko gemacht worden sein.