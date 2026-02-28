Israel: Führen Präventivschlag gegen Iran

Keystone-SDA

Israel greift den Iran an. Der Staat Israel habe einen Präventivschlag gegen den Iran gestartet, um Bedrohungen für Israel zu beseitigen, gab Verteidigungsminister Israel Katz bekannt. Er habe einen sofortigen Ausnahmezustand im gesamten Land ausgerufen. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen in der Stadtmitte.

(Keystone-SDA) Israel hatte bereits im vergangenen Jahr Krieg gegen den Iran geführt. Der neue Angriff erfolgt nur zwei Tage nach einer weiteren Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran über das umstrittene Atomprogramm der Islamischen Republik. Einen Durchbruch hatte es bei den Gesprächen in Genf nicht gegeben.