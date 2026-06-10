Israel-Kundgebung und Gegendemo geraten in Basel aneinander

Keystone-SDA

Rund 30 Personen haben am Dienstagabend in Basel eine bewilligte Kundgebung "für Israel und gegen Antisemitismus" durchgeführt. Eine ähnlich grosse Gegendemo störte den Schweigemarsch. Nach einer tätlichen Auseinandersetzung kontrollierte die Polizei einen Gegendemonstranten.

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(Keystone-SDA) Sie liess ihn noch vor Ort an der Falknerstrasse wieder aus der Kontrolle, wie ein Sprecher der Kantonspolizei am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Gruppe der Gegendemo skandierte antiisraelische Parolen in Richtung der bewilligten Kundgebung. Als jemand aus der propalästinensischen Gruppe eine Israel-Flagge entwenden wollte, kam es zu einem Handgemenge und die Polizei schritt ein, wie ein Reporter von Keystone-SDA vor Ort beobachtete.

Die Israel-Demo zog von der Elisabethenanlage zum Marktplatz. Abgesehen vom Zwischenfall in der Falknerstrasse konnte die Polizei ein physisches Aufeinandertreffen der beiden Gruppen verhindern, wie der Mediensprecher weiter sagte. Die bewilligte Demo konnte auf einem anderen Weg zum Marktplatz ziehen. Ein Polizeiaufgebot war bis zum Schluss präsent.

Der «Silent Walk» mit Israel-Fahnen hat bereits in mehreren Schweizer Städten stattgefunden. In Basel gab es im Dezember 2025 eine solche Kundgebung. Damals kam es ebenfalls zu einer Gegendemo und die Polizei verhinderte ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppierungen.