Ivan Knie steuert einen Panettone zur Weihnachtsfeier bei

Keystone-SDA

Zirkus-Erbe Ivan Knie feiert am 25. Dezember mit den Mitarbeitenden Weihnachten. Mit dem Kochen hat es der 24-Jährige dabei eher weniger, wie er "20 Minuten" verriet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Artisten aus mehr als 20 Nationen brächten jeweils Spezialitäten aus ihrer Heimat mit, sagte Knie dem Newsportal. «Kochen ist allerdings nicht so mein Ding», gestand er. Er bringe darum lieber einen Panettone mit.

An Weihnachten schätzt Knie nach eigener Aussage vor allem das Zusammensein. «Mit allen verschiedenen Menschen, im geschmückten Zirkus – das ist einfach schön.»