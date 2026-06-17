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IWB produzieren Solarstrom auf ehemaliger Deponie in Liesberg BL

Keystone-SDA

Die Industriellen Werke Basel (IWB) haben auf einer ehemaligen Kehrichtdeponie in Liesberg BL eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Die Anlage produziert jährlich Strom für rund 1000 Haushalte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Anlage erzeugt mit 7608 Solarmodulen jährlich knapp vier Gigawattstunden Strom, wie die Basler Energieversorgerin am Mittwoch mitteilte. Die Module seien auf einer Fläche von rund 25’000 Quadratmetern auf dem Gelände der ehemaligen Deponie «Hinterm Chestel» installiert.

Der Bau auf dem teilweise sehr steilen Gelände der ehemaligen Kehrichtdeponie war gemäss Mitteilung anspruchsvoll. Insbesondere die Stabilität des Untergrunds sei eine Herausforderung gewesen.

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