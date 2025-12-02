Jackpot von Euro Millions nicht geknackt

Keystone-SDA

Bei den Euro Millions am Dienstag hat es keinen Gewinner gegeben. Um den Jackpot abzuräumen, hätten die Gewinnzahlen 4, 13, 14, 20 und 41 sowie die Sterne 6 und 12 angekreuzt werden müssen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 120 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html