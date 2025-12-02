Jackpot von Euro Millions nicht geknackt
Bei den Euro Millions am Dienstag hat es keinen Gewinner gegeben. Um den Jackpot abzuräumen, hätten die Gewinnzahlen 4, 13, 14, 20 und 41 sowie die Sterne 6 und 12 angekreuzt werden müssen.
(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 120 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html