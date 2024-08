Jodlerin Melanie Oesch kennt nur erste Strophe der Nationalhymne

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Die Jodlerin Melanie Oesch hat am 1. August die Nationalhymne nicht gesungen. In einem Interview gab sie zu, nur die erste Strophe zu kennen. Hingegen schätzt die Bernerin Schweizer Werte wie Verlässlichkeit, Genauigkeit und Pünktlichkeit.

Die Landeshymne singe sie am Nationalfeiertag nicht, “so patriotisch sind die Oeschs doch nicht”, sagte Melanie Oesch am Freitag in einem Interview mit den Zeitungen des CH-Media-Verlags. Dieses Jahr hatte die Künstlerin am 1. August ohnehin mit dem Familienensemble Oesch’s die Dritten in Givrins VD einen Auftritt.

Dass das Ensemble in der Westschweiz auftrat, sei kein Zufall gewesen. In diesem Landesteil sei es zum Teil sogar besser bekannt als in der Deutschschweiz. “Für viele in der Deutschschweiz sind wir manchmal zu wenig traditionell, die Romands sind musikalisch offener”, sagte die 36-Jährige.

Ein Blick auf den Webauftritt der Musikgruppe zeigt, dass Oesch’s die Dritten hauptsächlich in der Schweiz, Deutschland und Österreich Auftritte geplant haben. Eine Ausnahme ist der Termin Mitte August mit einem Konzert am Viru Folk Festival in Estland.

Im Interview erklärte Oesch, das estnische Festival widme sich dieses Jahr dem Thema der Alpen, weshalb Musikerinnen und Musiker aus Deutschland Österreich und der Schweiz eingeladen wurden. “Es ist uns eine Ehre, dort aufzutreten”, so die Musikerin.