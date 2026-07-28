Jugendlicher bricht aus Massnahmenzentrum Uitikon aus

Keystone-SDA

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Ein Jugendlicher ist am Dienstag aus dem Massnahmenzentrum Uitikon ausgebrochen. Die Fahndung durch die Kantonspolizei Zürich blieb bisher ohne Erfolg.

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(Keystone-SDA) Nähere Angaben zu dem Jugendlichen machte die Direktion der Justiz und des Inneren am Dienstag wegen der laufenden Ermittlungen nicht.

Das Massnahmenzentrum für junge Straftäter war in den letzten Jahren wegen Ausbrüchen mehrmals negativ in den Schlagzeilen. So gelangten 2023 und 2024 mehrere Jugendliche und junge Erwachsene über das Dach nach aussen.