The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Jugendlicher bricht aus Massnahmenzentrum Uitikon aus

Keystone-SDA

Ein Jugendlicher ist am Dienstag aus dem Massnahmenzentrum Uitikon ausgebrochen. Die Fahndung durch die Kantonspolizei Zürich blieb bisher ohne Erfolg.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nähere Angaben zu dem Jugendlichen machte die Direktion der Justiz und des Inneren am Dienstag wegen der laufenden Ermittlungen nicht.

Das Massnahmenzentrum für junge Straftäter war in den letzten Jahren wegen Ausbrüchen mehrmals negativ in den Schlagzeilen. So gelangten 2023 und 2024 mehrere Jugendliche und junge Erwachsene über das Dach nach aussen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft