Jugendlicher verletzt Mann mit Messer in Muttenz BL

Keystone-SDA

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat am Dienstagabend beim Bahnhof Muttenz BL mutmasslich mit einem Messer auf einen 49-jährigen Mann eingestochen. Das Opfer wurde mit Stichverletzungen ins Spital gebracht. Er befindet sich ausser Lebensgefahr, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei nahm nach einer anschliessenden Fahndung den tatverdächtigen 17-Jährigen fest. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei kam es nach 22.00 Uhr in einem Laden beim Bahnhof zu einem Streit zwischen den beiden afghanischen Männern.

Der mutmassliche Täter stach mehrere Male auf den 49-Jährigen ein. Passanten fanden den Verletzten auf dem Boden liegend hinter dem Laden. Die Polizei und die Jugendanwaltschaft ermitteln nun den genauen Tathergang, wie es im Communiqué heisst.

