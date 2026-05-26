Junge GLP strebt mit Jason Elsener Luzerner Regierungsratssitz an

Keystone-SDA

Die Junge GLP Luzern hat Jason Elsener als Kandidaten für den Regierungsrat nominiert. Der 29-Jährige aus der Stadt Luzern präsidiert die Jungpartei seit zwei Jahren.

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(Keystone-SDA) Elsener, aufgewachsen in Menzingen ZG, lebt seit acht Jahren in Luzern. Nach der Berufsmaturität absolvierte er einen Bachelor in Arbeits- und Organisationspsychologie an der Hochschule Luzern und befindet sich derzeit im Masterstudium, wie die JGLP am Dienstag mitteilte.

Politisch engagiert sich Elsener seit 2023 bei der JGLP Luzern. Zusätzlich sei er in der GLP Luzern sowie bei der GLP Stadt Luzern in verschiedenen Funktionen aktiv, hiess es weiter.

Die Regierungsratswahlen finden im Kanton Luzern am 21. März 2027 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 2. Mai terminiert.

Im fünfköpfigen Luzerner Regierungsrat war die GLP oder ihre Jungpartei noch nie vertreten.