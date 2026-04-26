Junger Autofahrer landet nach Selbstunfall in Endingen AG in Bach

Keystone-SDA

Ein 20-jähriger Automobilist ist am Sonntagmorgen in Endingen AG mit seinem Fahrzeug von der Strasse abgekommen. Er landet mit seinem Auto in der Surb. Der Lenker und die drei Mitfahrer blieben unverletzt.

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(Keystone-SDA) Als Unfallursache stehe Übermüdung im Vordergrund, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Der Selbstunfall habe sich gegen 08.30 Uhr auf der Surbtalstrasse in Endigen ereignet.

Das Auto sei von Lengnau in Richtung Unterendingen unterwegs gewesen. Kurz vor der Brücke habe der der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. In der Folge kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Surb.

Die vier Insassen konnten das Auto selbständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand beträchtlicher Sachschaden.