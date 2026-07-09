Junger Mann bei vermeintlichem Date in Winterthur ausgeraubt

Keystone-SDA

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Was als romantisches Rendezvous geplant war, hat für einen jungen Mann am Mittwochabend im Spital geendet. Der 26-jährige Schweizer wurde im Quartier Hardau in Winterthur-Wülflingen in eine Falle gelockt und von mehreren Tätern attackiert und beraubt.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 21.30 Uhr, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. Der 26-Jährige hatte sich demnach über den Messenger-Dienst Snapchat mit einer jungen Frau verabredet und wollte diese an einer Waldhütte im Hardholz treffen.

Doch anstelle seines Dates warteten an dem vereinbarten Treffpunkt drei bis fünf vermummte Männer auf ihn. Die unbekannte Tätergruppe überraschte den jungen Mann und griff ihn unvermittelt mit Faustschlägen und Fusstritten an, wie die Stadtpolizei weiter berichtete. Nachdem sie ihr Opfer ausgeraubt hatten, ergriffen die Täter die Flucht.

Der 26-Jährige erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Spital gebracht werden. Die Stadtpolizei Winterthur leitete Ermittlungen ein. Die Fahndung nach der Täterschaft verlief ohne Erfolg.

Da unklar ist, ob es sich um eine gezielte Masche handelt, warnt die Polizei die Bevölkerung: Personen, die in den vergangenen Tagen über Social Media oder Messenger-Dienste zu ähnlichen Treffen in oder um Winterthur eingeladen wurden oder vergleichbare Erfahrungen gemacht haben, sollen sich melden, wie es weiter hiess.