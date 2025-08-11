The Swiss voice in the world since 1935
Junger Mann ist in Luzern angegriffen und verletzt worden

Keystone-SDA

Drei jüngere Männer sollen am Samstagabend in Luzern einen 18-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Die Tatverdächtigen wurden von der Polizei festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Luzerner Polizei mitteilte, wurde das Opfer gemäss den bis am Montag vorliegenden Erkenntnissen am Samstag um 22 Uhr an der Bürgenstrasse im Tribschenquartier angegriffen. Der 18-Jährige ging darauf zum Bahnhof und meldete sich dort beim Rettungsdienst. Er wurde ins Spital eingeliefert.

Seither konnte die Luzerner Polizei drei mutmassliche Täter festnehmen. Es handle sich um zwei Schweizer im Alter von 17 und 18 Jahren sowie um einen 19-jährigen Portugiesen, teilte die Luzerner Polizei mit.

Zum Tathergang und zum Motiv machte die Polizei am Montag keine Angaben. Die entsprechenden Ermittlungen seien am Laufen, teilte sie mit.

