Junger Rollerfahrer verletzt sich in Opfikon bei Flucht vor Polizei

Keystone-SDA

Ein 16-jähriger Rollerfahrer ist in der Nacht auf Samstag in Opfikon auf der Flucht vor der Polizei verunfallt. Dabei verletzte er sich mittelschwer, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Eine Patrouille wollte den Jugendlichen in Oerlikon kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Haltezeichen und flüchtete auf dem Roller. Die Patrouille der Zürcher Stadtpolizei nahm die Verfolgung auf. Beim Glattpark überquerte der 16-jährige Eritreer die Gegenfahrbahn und setzte die Flucht auf dem Trottoir stadtauswärts fort.

Kurz darauf prallte er in einen parkierten Lieferwagen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Spital. Sowohl am Roller wie auch am Lieferwagen entstand Sachschaden, wie es im Communiqué heisst. Die Kantonspolizei Zürich klärt nun den genauen Unfallhergang zusammen mit der Jugendanwaltschaft ab.